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Ближе к природе: список лучших нудистских пляжей в Украине и за границей

суббота, 15 июня 2019, 05:31
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Журналисты опубликовали список лучших пляжей в мире и в Украине, где можно загорать голышом.

Списком мест отдыха "ню" поделился ряд украинских телеканалов.

Среди лучших зарубежных нудистских пляжей были названы следующие:

- Блэкс Бич, Ла-Хойя, Калифорния, США. Пляж находится у прибрежных скал Торри Пайнс, со дня своего основания он был единственным нудистским пляжем, легальным на всей территории США.

- Леди Бэй Бич, Сидней, Австралия. Пляж примечателен тем, что находится за городом, вдали от трафика и суеты.

- Пляж Buhne 16, Силт, Германия. Пляж находится на берегу Северного моря, вода здесь холодная (не поднимается выше 17 С), и несмотря на это считается главным немецким нудистским пляжем.

- Рек-Бич, Ванкувер, Канада. Один из самых длинных в мире пляжей (7,8 км). Находится в живописном месте, на фоне леса и гор.

- Красный Пляж, Крит, Греция. Открыт с 60-х годов и популярен во всем мире. Примечателен местным песком красного цвета.

Также популярные нудистские пляжи находятся в Испании, Франции, на Гавайях.

Среди излюбленных мест "голого" отдыха в Украине названы:

- Чкаловский пляж, Одесса. Самый большой и многолюдный пляж, открыт в 1989 году. Расположен почти в центре города.

- Пляж в районе Каролино-Бугаз, Одесская область. Дикий и уединенный, расположен между двумя базами отдыха.

- Пляж в городе Южном, Одесская область. Находится в 15 минутах ходьбы от главного городского пляжа в Южном. Обычно здесь совсем немного людей.

- Пляж в Бердянске, Запорожская область. Расположен между Бердянской косой и курортом с лечебной грязью, немного удален от обычного пляжа.

- Довбычка на Трухановом острове, Киев. Довольно популярен среди горожан и гостей города. Добираться от метро "Почтовая" по мосту до Труханова острова, а потом на юг.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.

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