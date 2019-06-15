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Друзья главаря ДНР принимали участие в африканской авантюре Кремля: расследование BBC

суббота, 15 июня 2019, 09:38
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Журналисты выяснили, что друзья главаря "ДНР" Дениса Пушилина - Андрей Крамар и Роман Поздняков - находились на Мадагаскаре и приняли участие во вмешательстве российских политтехнологов в выборах.

Об этом сообщает ВВС.

Все трое встретились во времена МММ. На тот момент Денис Пушилин был уже бывшим сотрудником кондитерской компании "Сладкая жизнь" из Макеевки, Андрей Крамар - экс-депутатом гордумы Десногорск Смоленской области от "Единой России",Алексей Муратов - экс-депутатом гордумы Курчатова в Курской области от "Единой России".

В 2013 году Муратов, Пушилин и Крамар вместе создали финансовую пирамиду "Партия освобождения".

В том же году Муратов был задержан в Индии во время кампании по продвижению МММ, по обвинению в финансовом мошенничестве. Вскоре Муратова освободили под залог после голодания. Это произошло с помощью адвоката, которого нанял российский консул. Андрей Крамар приезжал в Индию помогать Муратову, а позже они вместе нелегально поехали из страны, оставив в полиции свои документы и вещи.

Дело в Индии через несколько месяцев закрыли. Вскоре Муратова и торговцев заинтересовал уже другой проект - "ДНР".

Весной 2014 года, когда Пушилин уже был одним из лидеров донецких боевиков и возглавил так называемую "Народную Раду", он назначил Андрея Крамара и Алексея Муратова представителями "ДНР" в РФ.

В том же году Крамар переехал в Донецк и стал одним из заместителей председателя общественного движения "Донецкая республика", который с 2014 года имеет большинство в так называемой "Народной рады ДНР".

Председателем этого движения несколько лет до своей смерти был Александр Захарченко, а с сентября 2018 возглавляет Денис Пушилин.

Алексей Муратов также участвовал в руководстве "Донецкой республики", а 2016 основал движение Change the World Together, который занимается развитием криптовалюта PRIZM.

В декабре 2018 Муратова назначили председателем исполкома движения "Донецкая республика". Однако известно, принимал ли он какое-то участие в вмешательства в выборы на Мадагаскаре.

Андрей Крамар сейчас является одним из заместителей председателя общественного движения "Донецкая республика", что 74 из 100 депутатов в так называемой "Народной Раде ДНР". Он организует мероприятия сепаратистов - митинги, празднования памятных дат, акции против "нарушение Украиной минских соглашений".

Еще один участник экспедиции на Мадагаскар - уроженец Норильска Роман Поздняков.

До войны на востоке Украины он занимался малым бизнесом в городе Шахты Ростовской области России. В апреле 2014 года проводил кампанию кандидата от КПРФ на выборах в миськдуму, во время которой его избили. Через несколько недель Поздняков полностью сфокусировал внимание на поддержке "ДНР" в своих аккаунтах в соцсетях.

Жена Романа Позднякова Ольга в 2014 году была депутатом гордумы города Шахты в Ростовской области от "Единой России". Она оставила партию после избиения мужа во время предвыборной кампании. Позже переехала в Донецк.

Ольга Позднякова в свое время занимала должность руководителя "Специального штаба по переводу предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление ДНР", а 8 сентября 2018 года через несколько дней после убийства Александра Захарченко возглавила Центральную избирательную комиссию "ДНР".

Именно она объявила победителем так называемых выборов председателя "ДНР" в ноябре 2018 года Дениса Пушилина.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились забавные подробности об амурных страстях главаря ДНР.

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