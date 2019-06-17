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Жара и грозы: какой будет погода на выходной после Троицы

понедельник, 17 июня 2019, 06:29
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В понедельник, 17 июня, погода в Украине будет все еще оставаться жаркой, однако на западе страны пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

В западных областях температура воздуха будет более прохладной, чем на остальной территории. Там столбики термометров остановятся на отметках в +23 +27 градусов.

В Киевской и Черниговской областях, так же как и на западе, возможны кратковременные грозовые дожди.

На остальной территории – без осадков. Самая жаркая погода установится в южных областях. В частности, в Одесской и Херсонской – +30 +32 градусов. Температура в Черном море прогнозируется от +23 до +25 градусов, в Азовском – +24 +26 градусов.

Ветер будет западным, 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха установится на отметках +28 +30 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во второй половине июня в Украине отступит жара и зной сменится летним теплом.

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