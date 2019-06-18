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На Западе бьют тревогу из-за ЧП с британским военным кладбищем в Крыму: фото

вторник, 18 июня 2019, 13:28
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На Западе возмущены осквернением кладбища британских солдат, погибших в Крымской войне, расположенном в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает The Times.

Уточняется, что кладбище расположено на холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой. Эту землю в свое время Британии для кладбища даровал царь Александр II. Ранее там были викторианские и готические надгробия, однако в 1956 году надгробия были выкорчеваны, часть кладбища была отдана под дачи, надгробные плиты "превратились в садовые украшения".

В 2003 году после переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством в пяти милях от холма Кэткарта, в Дергачах, был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Кэткарта. Однако этот мемориал тоже зарос сорняком и начал разрушаться.

А специальный фонд по уходу за могилами, созданный активистами в Великобритании, закрыли в 2014 году после присоединения Крыма к России и наложенных на полуостров санкций.

Отметим, что на кладбище похоронены 23 тысяч британских солдат, погибших в Крымской войне 1853-1856 годов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились жуткие фото кладбища в Алуште.

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