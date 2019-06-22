В аннексированном РФ Крыму передали "привет" Путину: фото

В оккупированном Российской Федерацией Крыму нашли надпись о президенте Владимире Путине.

Об этом сообщают на странице "Крымское ХамНство" в социальной сети Twitter.

Так, на стене черноморской набережной кто-то написал популярный слоган, который чаще можно встретить в Украине. На бетоне вывели белой краской: "ПТН ПНХ".

Как видно на фото, фразу написали на разрушающейся набережной около моря. Рядом виднеются разные надписи, но другого характера.

В сети пользователи подписали фото: "Як то кажуть: ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА!". Также надпись прокомментировали в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото крымских пляжей в оккупированной Россией Феодосии. В местных СМИ пишут, что у моря много отдыхающих, однако на снимках видно, что шезлонги пустуют как и ранее.