RU  UA  EN

воскресенье, 23 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июня

11:13
В сети показали прокол пропаганды Кремля с антифашистом из Донецка
10:53
Киев прайд 2019: онлайн трансляция и все подробности
10:46
Появилось видео нападения на участников Киев прайд 2019
10:34
Бразилия эффектно прошла в 1/4 финала Кубка Америки: видеообзор
10:28
Киев прайд 2019: полиция поймала банду провокаторов
10:08
Когда в Украину придет долгожданная прохлада: оптимистичный прогноз
09:48
Под Херсоном выпускники с родителями устроили массовое побоище
09:27
У убитого в Москве ГРУшника нашелся украинский "боевой путь"
09:25
Под Запорожьем молодчики до полусмерти избили копов за замечание: фото и видео
09:06
Киев и область предупредили о надвигающейся непогоде
08:58
Украинская чемпионка победила россиянку в финале Европейских игр: видео
08:53
У боевиков на Донбассе заметили опаснейшее оружие
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда в Украину придет долгожданная прохлада: оптимистичный прогноз

воскресенье, 23 июня 2019, 10:08
переглянути новину українською

Со среды, 26 июня, в Украине наконец-то спадет жара.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"У нас будет + 23 + 29 градусов. А эти немилосердные + 30 + 36 градусов охватят Францию, Германию, ну и все, что вы видите на карте насыщенного бордового и сиреневого цветов. Мы сможем наконец отдохнуть от учащенного дыхания и сэкономим электроэнергию и воду от кондиционеров и перманентного душа", - отметила она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков лето 2019 года в Украине будет на месяц короче. Так, по мнению климатологов, осень в Украину придет уже в августе, поэтому отпуск лучше планировать на июль.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди

Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: