Когда в Украину придет долгожданная прохлада: оптимистичный прогноз

Со среды, 26 июня, в Украине наконец-то спадет жара.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"У нас будет + 23 + 29 градусов. А эти немилосердные + 30 + 36 градусов охватят Францию, Германию, ну и все, что вы видите на карте насыщенного бордового и сиреневого цветов. Мы сможем наконец отдохнуть от учащенного дыхания и сэкономим электроэнергию и воду от кондиционеров и перманентного душа", - отметила она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков лето 2019 года в Украине будет на месяц короче. Так, по мнению климатологов, осень в Украину придет уже в августе, поэтому отпуск лучше планировать на июль.