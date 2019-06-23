Школьников в Украине будут учить о гражданской войне на Донбассе: министр удивила заявлением

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила об угрозах авторам учебникам по истории Украины, связанных с трактовкой военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По ее словам, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

"Например, одному из моих коллег, автору "Новой Истории Украины" - учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы Должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт ". Когда он сказал "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" - сообщила министр.

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