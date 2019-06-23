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В сети показали прокол пропаганды Кремля с антифашистом из Донецка

воскресенье, 23 июня 2019, 11:13
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Российские пропагандисты облажались с новой пробой пиара "русской весны" на оккупированном Донбассе.

О том, как прокололись российские пропагандисты, рассказал в Twitter блогер Денис Казанский.

"Ньюз Фронт опять пиарит старого донецкого скина Варяга-Матюшина. Открытый нацист, член экстремистской организации "Русский образ", причастной к убийствам людей в РФ, у российских пропагандонов превратился в борца с фашизмом", - написал он, опубликовав соответствующие фотодоказательства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России оконфузились с плакатами к 9 мая. Так, в российском Саратове в рамках подготовки к празднованию Дня победы 9 мая в общежитии одного и учебных учреждений вывесили фотографии боевых подвигов нацистов Третьего рейха.

Кроме того, в России оконфузились с рекламой к ЧМ-2018. В рекламном буклете, посвященном мировому первенству по футболу, перепутали два российских города - Нижний Новгород и Великий Новгород.

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