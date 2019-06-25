Нардепа Новинского наградили орденом Украинской Православной Церкви "Рождество Христово"

Во вторник, 25 июня, глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский был награжден орденом Украинской Православной Церкви "Рождество Христово".

Об этом сообщает официальный сайт политической силы.

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий пояснил, что награду вручили политику за поддержку Церкви на уровне законодательной власти и в качестве благотворителя.

"Вадим Новинский помогает Украинской Православной Церкви и как благотворитель, и как законодатель, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы Церковь развивалась и крепла. Пусть Бог благословит вас, ваше семейство ваши деяния", – сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, вручая награду лидеру "Оппозиционного блока".