Какая погода будет в Украине 26 июня: карта

В среду, 26 июня, из Украины уйдут дожди, но на смену им придет долгожданное, хотя и незначительное, снижение температуры.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, почти по всей Украине ожидается облачная погода. Малооблачно будет лишь на юге и востоке страны. При этом температура воздух будет примерно одинаковой во всех областях – от +28 до +33 градусов. Жарче всего будет в Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Летняя жара немного отступит, но все так же будет изматывать жителей столицы. В Киеве 25 июня от +17 ранним утром до +30 днем. При этом юго-западный ветер будет достигать всего 3-8 метров за секунду. В то же время небо, по прогнозам синоптиков, обещает быть облачным.

Как сообщал "Апостроф", настоящее снижение температуры, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, придет в Украину ближе к выходным.