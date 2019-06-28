Галя Дейенерис и ее жених: хитом сети стала смешная украинская озвучка "Игры престолов"

В сети огромную популярность получило видео, на котором фрагмент с главными героями сериала "Игра престолов" получил новую, актуальную для многих молодых украинских пар озвучку.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Виктор Самохвалов.

На видео Дейенерис Таргариен (которую в новой версии озвучки зовут Галя) уговаривает своего возлюбленного Джона Сноу устроить свадьбу.

Аккуратно – спойлеры.

Автор видео, Виктор Самохвалов, сделал его для рекламы своей студии, которая занимается свадебными видео. В комментарии к записи он также пообещал, что озвучит все восемь сезонов сериала, если видео наберет много репостов. С учетом того, что на 28 июня у поста уже почти 4 тысячи репостов, Виктора ожидает впереди много работы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", британский актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" впервые был замечен на публике после выхода из реабилитационного центра, куда угодил из-за стресса и проблем с алкоголем.