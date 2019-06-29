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​Прибежали СБУшники с автоматами: освобожденного из российского плена украинца допрашивали, видео

суббота, 29 июня 2019, 17:39
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Освобожденный из плена боевиков ОРДЛО Дмитрий Великий, находящейся в розыске за дезертирство, был доставлен в управление СБУ, военную прокуратуру и отделение полиции в Павлограде.

Об этом сам Великий заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в ночь на 29 июня в дом, где живет Великий с родителями, пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

"Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор... Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - заявил Великий и добавил, что его повезли в СБУ и продержали там до 4 утра.

"Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся (в плену у боевиков - ред.)", - заявил Великий.

Он добавил, что после СБУ его отвезли в военную прокуратуру, а оттуда - в отделение полиции в Павлограде.

Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 июня, четверо переданных Украине пленных, которые были захвачены боевиками на Донбассе, прилетели в Киев.

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