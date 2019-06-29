Разгорелся секс-скандал вокруг необычного спектакля в Крыму: фото и видео

В аннексированном Россией Крыму разгорелся скандал из-за провокации во время молодежного форума "Таврида".

Об этом сообщают в соцсетях.

Так, после нескольких монологов с театрализованным сопровождением две юные актрисы, принимавшие участие в форуме, слились в страстном поцелуе. Позже к ним присоединились и юноши. Действие закончилось обливанием водой, после которого девушки, одетые в белые майки, предстали перед зрителем в вызывающем виде

"Однополые поцелуи и голые *иськи. Выходцы из Гоголь-центра Серебренникова, устроили гей-провокацию на молодежном форуме "Таврида", - написал Эрнест Макаренко в Telegram.

Также в сети напомнили об административной ответственности за подобные провокации.

"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале Мюсли вслух.

Естественно, пользователи тут же стали обсуждать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее Los Angeles Times влипла в скандал из-за Крыма.