Один из главарей ЛНР отметился в сети памятью золотой рыбки: фото

Один из командиров группировки ЛНР вбросил фейк в соцсетях относительно событий в Луганске в самом начале оккупации региона.

Его пост опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

Главарь боевиков, пытаясь выставить коллаборантов в хорошем свете, заявил, что те никогда бы не стали сжигать флаги Украины в публичных местах, хотя такие эпизоды имели место быть.

Таким образом террорист Юрий Шевченко прокомментировал новость о сжигании российского флага в публичном месте украинскими активистами.

"Хорошо, наверно, иметь память, как у золотой рыбки", - отметил блогер.

Пользователь Twitter под постом отметил схожесть почерка в создании фейков россиян и их сторонников с оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке - студенты и их родители в шоке.