Появились неожиданные данные по украинскому активисту, осужденному оккупантами в Крыму

Украинский активист Игорь Мовенко, которого российский суд приговорил к двум годам заключения по обвинению в экстремизме, покинул территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Мовенко 28 июня 2019 года вместе с семьей покинул Крым после того, как в отношении него в Севастополе прекратилось уголовное преследование. В мае 2019 года закончился условный срок по приговору Севастопольского апелляционного суда от 26 июня 2018 года", – говорится в сообщении правозащитников.

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 мая 2018 года так называемый "Гагаринский районный суд" оккупированного Севастополя приговорил обвиняемого в экстремизме Игоря Мовенко к 2 годам заключения. Позже, 26 июня приговор изменили с реального на условный срок, а активиста постановили выпустить из СИЗО, однако самого Мовенко на заседание не привезли.