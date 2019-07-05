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Наращивает силу: в Украине заявили о новой провокации России на Донбассе

пятница, 05 июля 2019, 06:53
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Россия увеличивает число войск вдоль украинско-российской границы. При этом силы наращиваются также и в районе Харьковской области.

С таким заявлением в эфире "Громадського" выступил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Он добавил, что эти процессы происходили в течение времени конфликта на Донбассе.

"Просто на начальном уровне, скажем, у них и возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим для Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - отметил Бондарь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Славянском на коленях простились с погибшим на Донбассе медиком ВСУ.

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