​Украинцев предупредили об опасной жаре: карта

По Украине в течение воскресенья, 7 июля, будет удерживаться высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщили в ГСЧС, в Киеве 7 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. По Киевской области 7 июля в большинстве районов области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье ночью, 7 июля, синоптики в Украине осадков не прогнозируют, однако днем обещают дожди на большей части страны.