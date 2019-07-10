Нелегальные залы и конкуренция: эксперт рассказала о происходящем на лотерейном рынке Украины

Ведущий украинский эксперт в сфере лотерейного рынка, кандидат юридических наук Зоряна Топорецкая проанализировала процессы, происходящие сегодня на рынке лотерей в Украине.

Об этом экспертка говорила в эфире радиостанции "Голос Столицы".

Одной из тем, которую затронула эксперт, стала ситуация с сетью "Космолот", которая недавно разорвала договор с компанией "УНЛ" и заключила соглашение с оператором государственных лотерей "М.С.Л.".

"Ситуация с "Космолотом" не является уникальной, поскольку "Космолот" не является оператором лотерей. Он - является обычным распостранителем, которых много. И распространитель просто сменил одного оператора на другого. Другой вопрос, все ли заведения, работающие под брендом "Космолот", являются законными… Потому что есть пункты, которые работают легально и распространяют лотереи легальных операторов, это меньший процент, а больший процент все же незаконно использует брендирование операторов и наименования их лотерей", - пояснила Топорецкая.

По словам эксперта, проблема нелегальных залов в Украине существует уже не один год и возникла в связи с тем, что государство на протяжении многих лет самоустранялось от процесса регулирования деятельности этого рынка.

"Закон о регулировании лотерейной деятельности был принят еще в 2012 году. Этим законом Минфину давалось 3 месяца на разработку подзаконного акта - лицензионных условий осуществления этой деятельности. Прошло 6 лет, он до сих пор не был принят", - подчеркнула Зоряна Топорецкая.

Подробное о процессах, происходящих сегодня в этой сфере, можно узнать из видео с Зоряной Топорецкой.