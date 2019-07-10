Оговорка нардепа о войне на Донбассе довела сеть до истерики: видео

Народный депутат Татьяна Чорновол заявила в интервью о том, что другой нардеп от "Народного фронта", Сергей Пашинский, "лично организовывал первое отбитие атаки украинской армии" под Славянском.

Об этом она заявила в интервью журналистам "4 канала".

"Вот смотрите, вы поднимали тот же самый вопрос Пашинского. А вы знаете, что он защищал государство Украина под Славянском? Когда у нас там были очень неопределенные ситуации. Он лично там с пистолетом стоял. Он лично организовывал первое отбитие атаки украинской армией", – сообщила нардеп.

В сети уже успели обсудить оговорку нардепа.

"Вот оно че… получается, что это Серова Пашинского в очко иллюминатора видела", – пишет один из комментаторов.

"Отбивал атаки украинской армии? Что-то у них оговорок по Фрейду многовато. То у Вакарчука Россия российский Крым оккупировала, теперь вот это", – напомнили об оговорке другого кандидата в Верховную Раду.

Пашинский с пистолетом лично отбивал под Славянском атаки украинской армии. pic.twitter.com/02BdQskCyJ — Король обезьян (@vova_lumpen) 10 июля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко случайно "похоронил" бывшего народного депутата Тараса Черновола, перепутав его с Вячеславом Черноволом.