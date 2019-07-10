В Украине хотят запретить популярные у курящих "вкусняшки"

В Министерстве охраны здоровья Украины предложили проект закона, который приравняет курение электронных сигарет к обычным и запретит подсластители для табака.

Текст проекта был опубликован на сайте Минздрава.

Как отмечается, предлагаемые изменения позволят приблизить украинское законодательство к европейскому. В частности, речь идет о новых эффективных медицинских предупреждениях на упаковках обычных и электронных сигарет, запрет "тяжелых" (с высоким содержанием смол и никотина) и "вкусных" (ароматизированных) сигарет.

В Украине не будут продавать сигареты с содержанием никотина более 1 мг, 10 мг смолы и 10 мг диоксида углерода. Также запрещен будет табак для перорального применения – так называемый жевательный табак.

Сигареты с характерным вкусом и запахом, как и ароматизированный табак для самокруток, также окажутся под запретом.

Электронные сигареты приравниваются к традиционному курению. Проект закона предлагает следующее определение: электронная сигарета - изделие, которое можно использовать для потребления пара, который содержит никотин, через мундштук или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара. Электронные сигареты могут быть одноразовыми или перезаправляемыми с помощью заправочного контейнера и резервуара.

С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в МОЗ заявили, что кальяны опаснее сигарет, не являются безопасной альтернативой сигаретам и наносят существенный вред здоровью курильщиков, в том числе пассивных.