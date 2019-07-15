Движение "Гідність Нації" и Конгресс христиан Украины согласовали план по защите государственности в Украине

Всеукраинское Патриотическое Движение "Гідність Нації" и общественная организация "Социал-демократический Конгресс христиан Украины" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как отметил глава движения "Гідність Нації" Владимир Тесля, они поддерживают и открыты для партнерства со всеми силами, организациями и активистами, исповедующими государственную идеологию и отстаивающими государственные интересы Украины.

"Государственность – высшая ценность и в то же время большая ответственность для каждого, кто называет и осознает себя украинцем. Сегодня мы все одинаково ответственны за ее сохранение и возрождение. Следовательно, убежден, пришло время объединяться вокруг этой цели, вокруг извечных ценностей, на которых строилась Украинская Государственность: национальная идентичность, мораль и духовность, достоинство", – подчеркнул Владимир Тесля.

Движение "Гідність Нації" и Конгресс христиан Украины договорились, в частности, способствовать возрождению христианских, моральных и этических ценностей в Украине, гарантируя при этом межконфессиональное согласие и равенство. Среди направлений сотрудничества: поддержка и распространение христианских СМИ, защита традиционных семейных ценностей, борьба с наркоманией и алкоголизмом, в частности путем создания сети социальных и христианских реабилитационных центров.

Кроме того, стороны будут лоббировать ряд законодательных изменений. Например, принятие нового Закона Украины "О меценатстве и благотворительной деятельности", который освободил бы от налогообложения благодетелей, поддерживающих социально незащищенные слои населения и украинскую культуру, и упростил механизм передачи земли таким учреждениям, юридическим и физическим лицам. Активисты также будут настаивать на принятии закона о капеланстве в силовых структурах и социальных учреждениях. Отдельное направление сотрудничества коснется поддержки переселенцев из Донбасса, пострадавших в результате боевых действий.