RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

08:43
День бухгалтера: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
08:25
От Путина до Винника: как будут выглядеть в старости известные политики, артисты и спортсмены
08:00
День бухгалтера и именины Анатолия: какой праздник 16 июля
07:56
Волонтеры рассекретили российских десантников с медалями за захват Крыма: фото
07:20
В Польше пытались убить украинских заробитчан: опубликованы фото
06:55
На Донбассе погиб 31-летний украинский боец: фото и фамилия
06:30
Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги
06:28
Не спешите прятать зонт: синоптики уточнили погоду на 16 июля
05:34
В России вояки Путина устроили смертельное огненное ЧП: фото и видео
04:23
В США представили боевой гибрид самолета и вертолета: видео
03:31
Нескрепная чистота: в сети показали печальные фото из оккупированного Крыма
02:28
Астрономы увидели бегство полумертвых звезд из Млечного пути: в чем причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не спешите прятать зонт: синоптики уточнили погоду на 16 июля

вторник, 16 июля 2019, 06:28
переглянути новину українською

Во вторник, 16 июля, в Украине сохранится дождливая погода, которая будет сопровождаться солнечными периодами.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Так, 16 июля дожди пройдут по всей стране. При этом, везде кроме востока дожди время от времени будут уступать место облачной, но солнечной погоде.

Температура воздуха также будет примерно одинаковой на всей территории страны: от +20 на западе, до +24 на востоке. Несколько теплее будет на юге Украины, где температура возрастет до +27 градусов.

В Киеве 16 июля также ожидаются дожди с грозами. Температура утром достигнет +15 градусов, а в течение дня возрастет до +21.

В последующие дни, как ожидают синоптики, погода немного улучшится: 17 и 18 июля дожди с грозами будут только в отдельных областях.

Как сообщал "Апостроф" накануне Киев подтопило после проливного дождя.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как создавалась "схема Гройсмана-Кистиона", и почему умолкли правоохранители

Против российской пропаганды мы будем использовать на Донбассе "мощное" оружие - кандидат от "Слуги народа"

Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине

Украине от России ничего хорошего ожидать не приходится - Николай Полозов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: