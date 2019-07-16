Не спешите прятать зонт: синоптики уточнили погоду на 16 июля

Во вторник, 16 июля, в Украине сохранится дождливая погода, которая будет сопровождаться солнечными периодами.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Так, 16 июля дожди пройдут по всей стране. При этом, везде кроме востока дожди время от времени будут уступать место облачной, но солнечной погоде.

Температура воздуха также будет примерно одинаковой на всей территории страны: от +20 на западе, до +24 на востоке. Несколько теплее будет на юге Украины, где температура возрастет до +27 градусов.

В Киеве 16 июля также ожидаются дожди с грозами. Температура утром достигнет +15 градусов, а в течение дня возрастет до +21.

В последующие дни, как ожидают синоптики, погода немного улучшится: 17 и 18 июля дожди с грозами будут только в отдельных областях.

Как сообщал "Апостроф" накануне Киев подтопило после проливного дождя.