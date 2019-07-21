Филарет пояснил ситуацию с его здоровьем

Почетный патриарх Филарет рассказал о своем здоровье после того, как он принимал лекарства.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Информация об ухудшении здоровья священнослужителя появилась от представителя ПЦУ. Он заявил, что состояние Филарета стало хуже перед декабрьским собором,когда ему прописали некое лекарство.

Сам же патриарх в интервью рассказал, что сейчас все хорошо и было также.

"Было, есть и будет хорошим. Принимал я лекарство, оно не помогло, и я от него отказался", - рассказал он.

Журналисты также уточнили, не считает ли Филарет, что это были какие-то происки врагов.

"Нет. Это просто лекарство, которое мне не подошло. Остальное - спекуляции. Хотят представить меня больным, выжившим из ума и поэтому отправить на покой, чтобы управлять церковью так, как они хотят. А точнее - так, как им скажут. Ради этого вся эта инсинуация - и о болезни, и о старчестве. Все направлено на одну цель - отправить патриарха Филарета на покой, ликвидировать Киевский патриархат и церковью управлять так, как им скажут", - пояснил священнослужитель.

Также патриарх добавил, что чувствует себя на 50-60 лет.

Как сообщал "Апостроф", вселенский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени Элладская православная церковь должна признать независимость Православной церкви Украины (ПЦУ).