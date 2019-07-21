У боевиков ДНР получил "должность" одиозный антимайдановец: фото и видео

Один из соратников бизнесмена Армена Сарисяна - Эдуард Полепкин - стал руководителем спортивной школы в Горловке Донецкой области.

Данная личность известна активными действиями во время разгона майдана, его разыскивают правоохранительные органы Украины за преступления, совершенные во время революции Достоинства в Киеве.

Кроме того, Полепкина связывают с экс-народным депутатом от Партии Регионов Юрием Иванющенко. Известно, что сам Саркисян в Горловке был неформальным лидером до начала войны. Этот человек влиял на политические процессы в городе.

По данным региональных СМИ, Саркисяна и Полепкина связывает многолетняя дружба и партнерские отношения. Так, Полепкин до знакомства с бизнесменом работал телохранителем руководителя крупного предприятия Горловки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский посетил презентацию жилых модулей для военнослужащих первой и второй линии обороны на Донбассе.