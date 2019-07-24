Боевики ЛНР передали Украине 64 человек: опубликованы фото и видео

Боевики так называемой "ЛНР" передали Украине еще более полусотни заключенных.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов в Facebook.

"Сегодня (23 июля, - прим. ред.) при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой (омбудсмена Украины, - прим. ред.) состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал он.

Чернышов уточнил, что это уже шестая успешная передача заключенных с территории так называемой "ЛНР".

"В общей сложности с декабря 2018 года перемещено 319 человек. Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - АР Крым", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Зеленского и Путина попросят помиловать ряд осужденных.