​В Киеве простились с автором Конституции Украины: опубликовано видео

В столице провели в последний путь автора Конституции Украины Виктора Мусияку, который умер 22 июля в возрасте 73 лет.

Соответствующее видео публикует издание "Радио Свобода".

"Пришло время дилетантов и людей, которые мыслят коротко, но очень ярко. Это человек, который мыслил стратегически, глубоко и надолго", - так отзываются о Викторе Мусияке политики, юристы и друзья во время прощания с ним в Киеве.

Украинский юрист, политический деятель, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка умер 22 июля в возрасте 73 года. Его похоронят на Байковом кладбище.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 18 июля, в Кривом Роге скончался известный журналист и фотограф Владимир Думанский.