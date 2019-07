В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой: первые подробности

В среду, 24 июля в социальной сети Facebook и в Instagram в районе 15:45 по киевскому времени произошел масштабный сбой, администрация соцсети получила как минимум 50 жалоб от украинских пользователей.

Об этом сообщается на сайте downdetector, который отслеживает сбои в глобальных сервисах.

"Львов, не работает Facebook. Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can. Go Back", - отметил один из украинских пользователей.

"Днепр. Не работает фб и инста. Нельзя перейти куда-либо. Пишет про проблемы и то, что над ними уже работают", - пишет еще один пользователь.

Пользователи из Москвы (РФ), Вильнюса (Литва) также сообщают о сбое.

Немного позже в сети была опубликована карта сбоев в Instagram. Согласно ей, самые большие проблемы с доступом к сервису испытали жители Польши.

Как сообщал "Апостроф", в начале июля пользователи по всему миру сообщали о сбое с работой Facebook, Instagram и WhatsApp. В частности, они столкнулись с проблемами с публикацией постов и фотографий.