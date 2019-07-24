В сети одним фото показали результаты выборов в Раду

В сети выложили фото, отражающее результаты внеочередных парламентских выборов в Украине, где среди серых зонтов в толпе прохожих во время дождя примерно пятая часть желто-голубых.

Фотографию опубликовал популярный Telegram-канал общественно-политической тематики "Министерство П", его автор – известный блогер Роман Шрайк.

Автор также предложил раскрасить несколько зонтов с картинки в цвета флага России, чтобы показать сторонников пророссийских политических сил. Такие партии в целом набрали около 15% голосов украинских избирателей.

"Результаты выборов в одной картинке. Еще б несколько зонтов в триколоры раскрасить", - говорится в подписи к опубликованной картинке.

Как сообщал "Апостроф", по результатам предварительного подсчета голосов на выборах в Верховную Раду, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает более 40% голосов избирателей, также эта политическая сила получила наибольшую поддержку по мажоритарным округам. Таким образом, в Украине с большой вероятностью ожидается одномандатная коалиция из одной политической силы, подконтрольной главе государства.