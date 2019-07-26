RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

26 июля

09:40
В Южной Америке произошла еще одна смерть на боксерском ринге: жуткое видео
09:25
А так обещали: соцсети обсуждают заявление главы "Слуги народа" о медицине
09:18
​Стало известно, какое новое оружие и военную технику получат ВСУ в 2019 году
09:11
​Что происходит с гривной перед выходными: свежие цифры от НБУ
08:54
​В Днепре забили тревогу из-за пропажи еще одного военного: фото
08:22
​Действует в темноте: Россия устроила в Азовском море новые провокации против Украины
08:00
День системного администратора и именины Степана: какой праздник 26 июля
07:59
​У авторов кривые руки: в сети указали на грубые ляпы в российском сериале "Чернобыль"
07:23
​Не вам нас судить: соцсети разгневало заявление россиянина из "Азова", напавшего на Порошенко
06:52
​Толпа жестоко избила полицейского в Киеве: опубликовано видео
06:30
Гороскоп на 26 июля: Львы будут лидерами, а Девам придется действовать нестандартно
06:22
В Украину идет потепление: свежий прогноз и карта погоды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

А так обещали: соцсети обсуждают заявление главы "Слуги народа" о медицине

пятница, 26 июля 2019, 09:25
переглянути новину українською

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление о страховой медицины в Украине, введение которой пока не может быть решен.

Об этом он заявил в эфире "Право на владу" телеканала "1+1", передает Лига.Новости.

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же, исходя из уровня доходов, нормальную страховку, которая будет реально защищать", - отметил он.

Он уточнил, что в зоне риска находятся дети, пенсионеры и те граждане, которые не могут это сделать без помощи государства. Разумков считает, что таких большинство, поэтому этот вопрос в ближайшее время не может быть решен и над ним нужно работать.

В сети тут же стали комментировать заявление Разумкова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Разумков сделал странное заявление про русский и украинский языки.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: