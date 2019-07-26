А так обещали: соцсети обсуждают заявление главы "Слуги народа" о медицине

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление о страховой медицины в Украине, введение которой пока не может быть решен.

Об этом он заявил в эфире "Право на владу" телеканала "1+1", передает Лига.Новости.

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же, исходя из уровня доходов, нормальную страховку, которая будет реально защищать", - отметил он.

Он уточнил, что в зоне риска находятся дети, пенсионеры и те граждане, которые не могут это сделать без помощи государства. Разумков считает, что таких большинство, поэтому этот вопрос в ближайшее время не может быть решен и над ним нужно работать.

В сети тут же стали комментировать заявление Разумкова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Разумков сделал странное заявление про русский и украинский языки.