Сербский наемник ДНР рассказал, как футболист в Харькове спасал его от "фашистов": видео

В сети появился рассказ сербского наемника и поклонника сепаратистов на Донбассе Деяна "Деки" Берича о том, как в ходе его визита в Харьков в 2014 года, его "спас" и приютил футболист местного клуба.

Рассказ наемника опубликовал украинский блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте.

"Деки" отметил, что в ходе визита в Харьков за ним якобы "охотился весь город".

"Офигительная история о том, как знаменитый (на самом деле, нет) футболист Жека Бредун летом 2014 года в Харькове прятал "Деки" от злобных фашистов", - подписал публикацию блогер.

Согласно открытым источникам, Евгений Бредун родился в Краматорске в 1982 году. Играл за краматорский "Блюминг". В 2000 году перешел в донецкий "Шахтер". В 2010 году заключил контракт с клубом "Севастополь". В январе 2014 года стал игроком харьковского "Гелиоса". В 2015 году выступал за севастопольский СКЧФ (клуб был создан оккупантами на полуострове). После перехода в СКЧФ принял российское гражданство. Зимой 2016 года стал свободным агентом.

Как сообщал "Апостроф", ранее сторонники боевиков так называемых ДНР-ЛНР начали собирать в сети помощь для очередного "брошенного" наемника из Сербии, Славиши Митровича.