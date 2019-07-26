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В Киеве накрыли студию онлайн порно: опубликованы фото

пятница, 26 июля 2019, 17:37
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Сотрудники правоохранительных органов выявили в Киеве студию по производству порнографической продукции и прекратили ее деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что в операции принимали участие сотрудники киевской прокуратуры и полицейские.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны три участника преступной группы, распространявшей порнографические материалы.

Также из помещения студии были изъяты компьютеры, техника для съемки и монтажа и наличные средства.

Правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения об уголовном правонарушении по ч.3 ст.301 УК Украины - сбыт видеопродукции порнографического характера. Дело передано в суд для избрания обвиняемым меры пресечения. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. Полиция и прокуратура ищет других фигурантов дела.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Калиновском районе Винницкой области задержали 28-летний мужчина за развращение 4-летнего мальчика. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что во время отдыха у водоема его знакомый совершил развратные действия в отношении его сына.

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