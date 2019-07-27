Будущий "груз 200" за работой: появилось новое видео позиции боевиков на Донбассе

В сети показали, как выглядит одна из позиций боевиков на Донбассе.

Соответствующие кадры с высоты птичьего полета опубликовал фонд Вернись живым в Facebook.

Позиция боевиков снята с воздуха. На ней прекрасно видно расположение самой позиции и соответственно боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали около 20 боевиков НВФ и ранили еще более сотни оккупантов. Удар произошел после того, как командование ВСУ получило информацию о сосредоточении техники, артиллерии и личного состава боевиков в рамках подготовки очередной провокации.

Также ВСУ нанесли мощнейший удар по боевикам. Согласно оперативной информации, боевики проводили сосредоточение техники, артиллерии и личного состава и готовили очередную провокацию.