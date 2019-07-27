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Дожди и жара: синоптики рассказали, кому в Украине повезет с погодой

суббота, 27 июля 2019, 06:42
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В субботу, 27 июля, часть Украины зальет дождями, а другую – порадует солнечной погодой.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, дожди в субботу ожидаются по всей западной Украине и в Винницкой области. При этом в Закарпатской области дожди будут сопровождаться грозами. Также значительные осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

В целом же погода по Украине ожидается довольно теплой. При этом температура по стране буде примерно одинаковой: от +25 до +29 градусов. Немного теплее будет в южных областях: от +28 до +31 градуса.

В Киеве 27 июля по прогнозам синоптиков будет облачно. Температура днем поднимется до +26 +28 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики шокировали прогнозом погоды на август. Ожидается, что в последний месяц лета в Украину даже могут "заглянуть" заморозки.

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