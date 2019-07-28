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​Цените свободу: сеть взбудоражило меткое сравнение Украины и России

воскресенье, 28 июля 2019, 11:33
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В сети сравнили протесты в Москве и события, которые происходили на Майдане во время Революции достоинства.

Об этом написал украинский журналист и нардеп Мустафа Найем в Facebook.

Политик описал разговор двух украинцев, которые комментировали события, происходящие в российской столице. Один из которых предположил, что после задержания более тысячи протестующих, москвичи испугаются и митинг начнет угасать.

"Любите и цените свободу, которую добились. Вместе. А тем, кто вышел вчера в Москве – respect", - подытожил Найем.

Под постом появились комментарии пользователей.

"Задержание тысячи человек - не столько результат активных действий протестующих, сколько рвения полицейских. Там среди задержанных огромное количество просто зевак. И да, российский "либерал" никогда не перестает быть имперцем. Никакого респекта. Бунт на коленях", "20 тысяч человек - меньше половины процента жителей одной только Москвы. Нет на России протеста", "Молодежь поднялась вот что важно а они это другое поколение", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля в Москве тысячи людей собрались на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Вскоре силовики начали задерживать участников акции протеста. Среди задержанных оказалось много оппозиционных политиков, журналистов и общественных активистов.

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