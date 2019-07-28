Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"День Крещения Киевской Руси - праздник цивилизационного, ценностного и нравственного выбора украинцев", - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что впервые в истории украинцы отмечают этот день со своей, признанной, Автокефальной православной церковью.

"День, когда мы отвергли идолопоклонство и рабство и выбрали свободу и человеческое достоинство. Этим путем идем, будем идти и никто нас с него не собьет", - подчеркнул политик.