Украину накрыло грозами: онлайн карта

Во вторник, 30 июля в Украине на приблизительно половине территорий идут сильные осадки в виде дождя с грозой.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, выложив ссылку на онлайн-карту осадков в Украине на сайте lightningmaps.

На карте видно, что сильные осадки идут на Донбассе, в южных областях и некоторых центральных (недалеко от города Кропивницкого). Еще полоса осадков идет с Ровенской в Житомирскую область.

Наталья Диденко отметила, что в Киев дожди с грозами подбираются с запада.

"В Киев с запада подбирается дождливый центр", - сообщила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что с начала августа в Украину снова придет похолодание, которое распространится по всем областям.