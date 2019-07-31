Хоть траву не красят: появилось видео, как в Черкассах готовятся к визиту Зеленского

31 июля, в Черкассах, перед приездом в город президента Украины Владимира Зеленского, коммунальщики "борются" с лужами с помощью метлы и совка.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook черкащанин Андрей Сегеда.

"Эх, была бы зеленая краска - можно и траву покрасить. А, как вы готовитесь к встрече Президента?", - говорится в сообщении

"Пф, старый армейський способ - метлой размести по асфальту лужу, на солнце испарится)))", "Мы не ищем легких путей!", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", на дорогах в Николаеве жители города обнаружили ковры, предполагается, что это коммунальщики прикрыли дыры на разбитых дорогах.

Ранее сообщалось, что киевлян одновременно рассмешил и удивил новый способ асфальтирование дороги в Деснянском районе столицы.