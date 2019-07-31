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Курортные инсталляции: в сети показали фото мусорной катастрофы в Крыму

среда, 31 июля 2019, 03:33
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму снова замечают горы мусора, который не вывозят на полуострове.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Фото сделаны в курортном городе Алушта. "Курортные инсталляции", - прокомментировала снимки блогер.

Напомним, ситуация с мусором в Крыму уже давно беспокоит местных жителей. Мусор там везде: около достопримечательностей, в жилых дворах, возле моря.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские оккупанты скрыли новое экологическое ЧП, произошедшее в Коктебеле в Крыму. Суть происшествия в том, что в Коктебеле канализационные стоки заливают прибрежную акваторию одного из пляжей, а оккупанты заверяют, что ничего катастрофичного не происходит, хотя опубликованные документы говорят об обратном.

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