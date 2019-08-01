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Грозы, но не везде: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

четверг, 01 августа 2019, 06:20
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В четверг, 1 августа, в отдельных областях Украины ожидаются существенные осадки с грозами и даже ливни.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Так, погода не порадует жителей Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской области – там пойдут дожди, а в Карпатах – осадки в виде ливней.

"1 августа на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах ночью местами значительные дожди", - пишут синоптики.

При этом на остальной территории страны осадков в целом не ожидается, разве что в Сумской и Черниговской области пройдет небольшой дождь.

Скорость ветра будет в пределах нормы – от 5 до 10 м/с, температура в среднем снизится на пару градусов – от 18 до 23 по Украине. Ближе к морю ожидается комфортная погода для курорта – сухо и от 25 до 29 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают также, что ночью ощутимо похолодает – от 9 до 14 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что в начале августа в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха.

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