Луценко рассказал про свой отдых на французском курорте и показал фото

Генпрокурор Юрий Луценко признался, что провел свой отпуск во французском Провансе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты.

Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал :)", - отметил генпрокурор".

Также Луценко опубликовал фото мест, в которых провел отпуск.

Напомним, ранее Сергей Лещенко рассказал, что глава ГПУ после парламентских выборов уехал на отдых во французский город Горд недалеко от курорта Сен-Тропе. Генпрокурора заметили там как раз в тот день, когда Зеленский заслушал отчет об убийстве журналиста Павла Шеремета. Луценко в компании жены и еще шести человек обедали и обсуждали выступление президента.

Как сообщал "Апостроф", в середине июля Национальное антикоррупционное бюро вызывало Луценко на допрос.