RU  UA  EN

четверг, 1 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

16:19
В Запорожье парень облил кипятком "возлюбленную" и сбежал: детали трагедии
16:18
Директор ТЦ "Дарница" рассказал о новой попытке захвата торгового центра и назвал имя заказчика
15:55
Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
15:54
Фильм о подвиге украинских моряков внесли в программу Варшавского кинофестиваля
15:53
Как выглядят лесные пожары в России из космоса: появились впечатляющие фото
15:46
Какой будет погода в день пророка Ильи: синоптик дала свежий прогноз
15:45
Где смотреть онлайн Заря - Будучность: расписание трансляций
15:26
В СМИ рассказали о кандидате в депутаты, который пытается сорвать формирование новой Верховной Рады
15:26
Задержан подозреваемый в убийстве российской активистки, поддерживавшей Украину: фото
15:25
Рейтинг депутатов Рады-филантропов возглавил Хомутынник - СМИ
15:22
Дела подождут: соцсети взорвало новое фото Зеленского
15:15
Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Луценко рассказал про свой отдых на французском курорте и показал фото

четверг, 01 августа 2019, 14:51
переглянути новину українською

Генпрокурор Юрий Луценко признался, что провел свой отпуск во французском Провансе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты.

Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал :)", - отметил генпрокурор".

Также Луценко опубликовал фото мест, в которых провел отпуск.

Напомним, ранее Сергей Лещенко рассказал, что глава ГПУ после парламентских выборов уехал на отдых во французский город Горд недалеко от курорта Сен-Тропе. Генпрокурора заметили там как раз в тот день, когда Зеленский заслушал отчет об убийстве журналиста Павла Шеремета. Луценко в компании жены и еще шести человек обедали и обсуждали выступление президента.

Как сообщал "Апостроф", в середине июля Национальное антикоррупционное бюро вызывало Луценко на допрос.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: