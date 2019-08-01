Все идет через "черную кассу": курорту Кирилловка грозит экологическая катастрофа

На популярном курорте Кирилловка Запорожской области существует реальный риск экологической катастрофы из-за полигона жидких бытовых отходов, расположенного недалеко от населенного пункта.

Об этом сообщается в материале "Обозревателя".

Отмечается, что каждый день полигон пополняют нечистотами с 500 баз отдыха в районе.

В последний раз ситуацию с полигоном пытались урегулировать в 2014 году, тогда общественный совет обращался в городскую администрацию с просьбой проверить работу "Жилкомсервис", которая вывозит отходы. Однако обращение осталось без ответа.

В июле 2019 года Нацполиция отреагировала на обращение активистов и открыла производство по факту загрязнения моря отходами (ст. 243 УК Украины). В то же время источники в Кирилловке отмечают, что средств за вывоз отходов бюджет населенного пункта не получает.

"При этом ни бюджет Кирилловки, ни бюджет Мелитополя этих денег не получает. Все идет через черную кассу… Эти махинации происходят через коммунальные предприятия, которые подчиняются Мелитополю", – заявил местный бизнесмен.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Кирилловке Запорожской области отдыхающие подхватили острую кишечную инфекцию, наглотавшись воды в море. Случаев отравления было зафиксировано 275 за неделю.