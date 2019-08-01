RU  UA  EN

четверг, 1 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

00:28
Все идет через "черную кассу": курорту Кирилловка грозит экологическая катастрофа

31 июля

23:59
Зеленский сделал неожиданное предложение чиновнику в Черкассах: сеть взбудоражило видео
23:55
Боевики ДНР "засветили" тяжелую технику на Донбассе: опубликованы фото
23:35
В Киеве неадекват бросался на людей с топором: опубликовано видео
23:28
Огонь подбирается к Москве: появились новые фото и видео "адского" пожара в России
22:59
Суд принял решение по экс-замглаве одесской Нацполиции, который скрывался от следствия
22:56
В Запорожье наглую воровку облили зеленкой: опубликованы фото
22:30
Обломки счастья: появились грустные фото из оккупированного Крыма
22:30
Под Киевом произошло смертельное ДТП с мотоциклистом: жуткий момент попал на видео
22:02
"Слуг народа" в Трускавце "застукали" за странным занятием: опубликовано видео
21:56
Советник Трампа высоко оценил достижения Кличко на посту мэра Киева
21:52
Сколько будут зарабатывать нардепы в новой Раде: озвучены интересные цифры
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Все идет через "черную кассу": курорту Кирилловка грозит экологическая катастрофа

четверг, 01 августа 2019, 00:28
переглянути новину українською

На популярном курорте Кирилловка Запорожской области существует реальный риск экологической катастрофы из-за полигона жидких бытовых отходов, расположенного недалеко от населенного пункта.

Об этом сообщается в материале "Обозревателя".

Отмечается, что каждый день полигон пополняют нечистотами с 500 баз отдыха в районе.

В последний раз ситуацию с полигоном пытались урегулировать в 2014 году, тогда общественный совет обращался в городскую администрацию с просьбой проверить работу "Жилкомсервис", которая вывозит отходы. Однако обращение осталось без ответа.

В июле 2019 года Нацполиция отреагировала на обращение активистов и открыла производство по факту загрязнения моря отходами (ст. 243 УК Украины). В то же время источники в Кирилловке отмечают, что средств за вывоз отходов бюджет населенного пункта не получает.

"При этом ни бюджет Кирилловки, ни бюджет Мелитополя этих денег не получает. Все идет через черную кассу… Эти махинации происходят через коммунальные предприятия, которые подчиняются Мелитополю", – заявил местный бизнесмен.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Кирилловке Запорожской области отдыхающие подхватили острую кишечную инфекцию, наглотавшись воды в море. Случаев отравления было зафиксировано 275 за неделю.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Резкое похолодание до +8: появился удивительный прогноз на начало августа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: