Настоящая волчица: на трассе под Киевом заметили женщину, которая пешком шла на концерт Винника

Под Киевом патрульные полицейские обнаружили женщину, которая пешком шла по автодороге в Киев, она заявила, что следует на концерт Олега Винника.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций Национальной полиции, передает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Родные женщины уже успели сообщить о ее исчезновении, поэтому она была задержана правоохранителями.

"Ночь, автодорога Киев-Чоп, вблизи села Стоянка шла вдоль дороги женщина. Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему же гражданка оказалась ночью сама на автодороге. Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила. Патрульные установили, что родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили о задержании горячей поклонницы известного певца ее сестре. Пока неизвестно, попадет ли она на концерт, или ее заберут родные из участка и отвезут домой.

"Стражи порядка доставили 33-летнюю поклонницу в Макаровский ОП и сообщили хорошие новости старшей сестре - что женщина нашлась целой и невредимой", - добавили в полиции.

В комментариях под новостью подписчики страницы выразили поддержку женщине, которая так бесстрашно шла к своей цели и раскритиковали полицейских, задержавших ее.

Как сообщал "Апостроф", 31 июля украинское поп-певец и сердцеед Олег Винник отпраздновал свой 46 день рождения. В 2018 году Олег Винник стал первым украинским артистом, которому удалось собрать подряд два аншлаги в столичном Дворце спорта