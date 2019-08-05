В Днепре произошло серьезное ЧП на ТЭЦ: сеть взволновало видео

В понедельник, 5 августа, в районе 9 утра на Приднепровской ТЭС был запущен в работу энергоблок, и небо покрылось густым черным дымом, экологи подозревают, что произошла авария.

Об этом сообщается в группе Save Dnipro на Facebook.

Экологические активисты уточнили информацию о выбросе.

"Дым шел со всего здания, в котором расположены рабочие энергоблока станции и рубки управления… Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными!", - говорится в публикации.

Спустя час в ТЭС дали подробную информацию о причинах и обстоятельствах происшествия. Согласно заявлению предприятия выброс газов и пара продолжался в течение двух минут, после чего ситуацию урегулировали.

"В результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена", - заявили в ТЭС.

Как сообщал "Апостроф", ранее экологи рассказали, что самое глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически обмелело: за июнь-июль озеро уменьшается на глазах, вода отошла от берега на десятки метров.