RU  UA  EN

понедельник, 5 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 августа

17:43
Вся суть России: в сети показали две меткие карикатуры
17:40
В оккупированном Крыму трагически погибли две известные российские спортсменки: фото
17:32
В Киеве из-за дождя произошло двойное ДТП: видео
17:26
Типичный совок: стало известно, чем доминация Зеленского опасна для Украины
17:18
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует создать в Раде комитет по Донбассу
17:07
Все говорят о тайной свадьбе Кары Делевинь и Эшли Бенсон. Вот только ее, похоже, не было
16:59
Это ад: опубликовано впечатляющее видео взрыва на военных складах в России
16:55
Снег? Фото непогоды под Киевом удивило сеть
16:53
Под Кропивницким оборвался лифт с людьми: фото с места ЧП
16:52
Путин дерзко высказался о "смерти" ракетного договора с США
16:44
Политолог рассказал о скандальном вердикте суда по тарифам для предприятий Коломойского
16:36
В ДТЭК Нефтегаз сообщили о создании Экспертного совета из международных специалистов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Днепре произошло серьезное ЧП на ТЭЦ: сеть взволновало видео

понедельник, 05 августа 2019, 16:25
переглянути новину українською

В понедельник, 5 августа, в районе 9 утра на Приднепровской ТЭС был запущен в работу энергоблок, и небо покрылось густым черным дымом, экологи подозревают, что произошла авария.

Об этом сообщается в группе Save Dnipro на Facebook.

Экологические активисты уточнили информацию о выбросе.

"Дым шел со всего здания, в котором расположены рабочие энергоблока станции и рубки управления… Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными!", - говорится в публикации.

Спустя час в ТЭС дали подробную информацию о причинах и обстоятельствах происшествия. Согласно заявлению предприятия выброс газов и пара продолжался в течение двух минут, после чего ситуацию урегулировали.

"В результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена", - заявили в ТЭС.

Как сообщал "Апостроф", ранее экологи рассказали, что самое глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически обмелело: за июнь-июль озеро уменьшается на глазах, вода отошла от берега на десятки метров.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: