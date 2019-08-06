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Нацполиция зафиксировала нарушения на митинге, организованном журналисткой Жанарой Ахметовой

вторник, 06 августа 2019, 17:07
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Состоявшаяся 19 июля в центре Киева "Акция солидарности с женщинами Казахстана", организованная Жанарой Ахметовой, которую связывают с экс-владельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым, завершилась скандалом - полиция составила протокол по факту неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского по охране общественного порядка.

Об этом сообщают "Комментарии".

Ранее в СМИ сообщали о нарушениях, зафиксированных правоохранителями на Майдане Независимости в ходе проведения акции - публиковалась информация о задержаниях, что ставит под сомнение целесообразность проведения митинга в центре Киева в период избирательной кампании.

В своих материалах СМИ ссылались на экспертов, по мнению которых, характер проведения акции и отношение ее организаторов к законам Украины свидетельствуют о попытке дестабилизации политической ситуации в Киеве накануне дня парламентских выборов.

Стоит отметить, что пребывающая в Украине в последние два года Жанара Ахметова была приговорена в Казахстане к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с квартирами.

В марте этого года Государственная миграционная службы повторно отказала Ахметовой в предоставлении статуса беженца, которого она добивается под предлогом "политических преследований" якобы в связи с ее публикациями по делу Аблязова в Казахстане. Украинские СМИ неоднократно подвергали сомнению источники финансирования правозащитной деятельности Ахметовой в Киеве, связывая их с олигархом.

Мухтар Аблязов был объявлен в розыск в 2009 году после проведенной правительством Казахстана национализации БТА Банка. Причиной национализации было предбанкротное состояние кредитного учреждения, на который приходилось около 25% всей платежной системы страны. После национализации Аблязов эмигрировал и также запрашивал политическое убежище – сначала в Великобритании, а позже – во Франции.

Его экстрадиции добиваются Казахстан, где Аблязов приговорен заочно к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хищение и вывод из страны 7,5 млрд долл., а также Россия, где ему инкриминируют махинации на 5 млрд долл. Кроме того, претензии на 400 млн долл. к нему имеет Украина. По фактам незаконного выведения средств из БТА Банка и их легализации Нацполиция Украины ведет ряд уголовных производств.

В конце 2018 года Аблязов приговорен казахстанским судом к пожизненному заключению по обвинению в организации умышленного убийства своего бывшего партнера — главы БТА-банка Ержана Татишева.

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