RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

10:57
Как выглядит с высоты один из главных "уставших" мостов Киева: опубликованы фото и видео
10:55
Испанский легионер Динамо: мы сделаем камбэк в Киеве
10:55
Умер один из ведущих юристов Украины Василий Кисиль
10:55
Стало известно о гибели депутата на Волыни: фото с места трагедии
10:45
Известный почтовый оператор нарушает правила международных почтовых пересылок
10:28
Машина для убийства: появились новые подробности про киллера певца Михаила Круга
10:13
Легендарный тренер ответил на слухи о работе в Динамо
09:58
Появились жесткие фотожабы на разговор Зеленского с Путиным
09:54
Голливудская звезда из Украины объявила о беременности
09:50
ЦСКА - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
09:32
Война на Донбассе: в сети показали ночные фото украинских разведчиков
09:31
В Запорожской области на видео сняли муравьиный смерч
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Война на Донбассе: в сети показали ночные фото украинских разведчиков

четверг, 08 августа 2019, 09:32
переглянути новину українською

В сети показали снимки украинских военнослужащих на ночной тренировке разведчиков на Донбассе.

Об этом сообщают на странице "28 отдельная механизированная бригада" в Facebook.

"Немного атмосферных ночных фото от наших разведчиков вам в ленту. Сохраняйте спокойствие и оттачивайте навыки по огневой", - написали в интернете и разместили снимки.

Напомним, боевики так называемой ЛНР устроили дерзкую провокацию: они пересекли линию разграничения и заявили права на город Счастье (Луганская область), который якобы должен находиться под их контролем.

Как сообщал "Апостроф", в СБУ назвали появление боевиков вблизи КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: