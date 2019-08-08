Война на Донбассе: в сети показали ночные фото украинских разведчиков

В сети показали снимки украинских военнослужащих на ночной тренировке разведчиков на Донбассе.

Об этом сообщают на странице "28 отдельная механизированная бригада" в Facebook.

"Немного атмосферных ночных фото от наших разведчиков вам в ленту. Сохраняйте спокойствие и оттачивайте навыки по огневой", - написали в интернете и разместили снимки.

Напомним, боевики так называемой ЛНР устроили дерзкую провокацию: они пересекли линию разграничения и заявили права на город Счастье (Луганская область), который якобы должен находиться под их контролем.

Как сообщал "Апостроф", в СБУ назвали появление боевиков вблизи КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов.