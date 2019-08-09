Жара и грозы: синоптики предупредили украинцев об опасности

В пятницу, 9 августа, в Украине ожидаются грозы, температура воздуха в некоторых регионах будет достигать +32 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Грозы и дожди прогнозируются ночью в центральных областях, на севере Левобережья и Одесской области, днем - практически на всей территории страны. Без осадков будет только в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

"Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13+18 градусов, на побережье морей до +21; днем +24+29, в южной части местами +30+32", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 8 августа после обеда по улицам Киева пронесся мощный ураган, были повалены деревья, разбиты авто, несколько человек получили травмы.