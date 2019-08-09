RU  UA  EN

пятница, 9 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 августа

15:53
Выводятся колоссальные суммы: блогер рассказал о незаконной деятельности Дегрик и Швецова
15:43
Стало известно о связи взрыва под Архангельском с гиперзвуковой ракетой Путина
15:26
Принцип импортного паритета в "Роттердам+" является международной практикой - эксперт
15:24
​Недалеко от передовой на Донбассе маршрутка попала в серьезное ДТП: фото
15:21
Легендарный футболист повторил свой фантастический гол спустя 22 года: видео
15:21
В Москве похоронили шансонье Вилли Токарева: кто пришел проститься с певцом
15:12
Виктор Павлик с "новой любовью" украсили обложку журнала: фото
15:10
Названа дата первого заседания новой Рады
14:55
​Скандал с увольнением Богдана: сотрудника офиса Зеленского уличили в обмане
14:53
Уитни Хьюстон - 56: почему трагическая смерть певицы до сих пор вызывает сомнения
14:25
Под Житомиром отец двух детей устроил дома кровавую бойню: фото с места трагедии
14:11
​Украинцев ждет чудесная погода с "нюансами": свежий прогноз на выходные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Недалеко от передовой на Донбассе маршрутка попала в серьезное ДТП: фото

пятница, 09 августа 2019, 15:24
переглянути новину українською

9 августа в г. Счастье Луганской области столкнулись грузовик Mercedes-Benz и автобус Renault Trafic, вследствие чего пострадали восемь человек.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Сегодня, на 72 километре автодороги Н-2, у д. №17 кв. Энергетиков г. Счастье 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, перевозившего пассажиров из пгт. Станица Луганская в г. Северодонецк", - говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Проводится проверка.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 7 августа на участке автодороги "Львов-Пустомыты-Меденичи" произошла авария в результате которой погиб пешеход, следователи Государственного бюро расследований открыли расследование по данному факту.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: