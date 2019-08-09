​Недалеко от передовой на Донбассе маршрутка попала в серьезное ДТП: фото

9 августа в г. Счастье Луганской области столкнулись грузовик Mercedes-Benz и автобус Renault Trafic, вследствие чего пострадали восемь человек.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Сегодня, на 72 километре автодороги Н-2, у д. №17 кв. Энергетиков г. Счастье 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, перевозившего пассажиров из пгт. Станица Луганская в г. Северодонецк", - говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Проводится проверка.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 7 августа на участке автодороги "Львов-Пустомыты-Меденичи" произошла авария в результате которой погиб пешеход, следователи Государственного бюро расследований открыли расследование по данному факту.