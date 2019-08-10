Украинец стал лучшим выпускником британской Королевской академии: фото

Курсанту Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артему Бараненко вручили Саблю лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.

Как говорится на сайте Национальной академии сухопутных войск, Бараненко стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения.

Ежегодно такую награду вручают курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В 2019 году в Академии проходили обучение 33 офицера из 22-х разных стран мира.

Награду украинскому выпускнику вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании и кавалер Ордена Британской Империи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о гибели украинца на траулере "Иван Голубец".