Жара не отступает: синоптик рассказала о погоде на праздник Маковея

На Медовый спас, 14 августа в Украине ожидается теплая летняя погода, с температурой воздуха от 26 до 32 градусов, осадки ожидаются в западной части страны.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, в восточных областях 14 августа ожидается уже традиционная для нынешнего лета жара.

"Сильная жара еще подержится за южную часть, Восток и большую территорию Центра, +30+35 градусов. На Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается +19+24 градуса, однако в Тернопольской, Хмельницкой и в Черновицкой области будет выше, +26+29 градусов. Не спадет, но ослабнет жара в северных областях Украины - ожидается +28+32 градуса", - пишет синоптик.

Относительно осадков, синоптик отметила, что они обусловлены присутствием небольшого циклона.

"Атмосферный фронт, связанный с локальным циклончиком по имени Zorro, приведет грозовые дожди на западе Украины и дотянет до Житомирской и северных районов Киевской области", - добавила Наталья Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявляли, что к середине августа в стране ожидается "адская жара" до 35 градусов.