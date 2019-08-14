Адский рейс: российским школьникам устроили незабываемую поездку в Крым, фото

В России следственные органы занялись установкой обстоятельств по делу перевозки детей в оккупированный Крым с нарушением правил безопасности – в переполненном микроавтобусе.

Об этом сообщают российские информационные издания со ссылкой на Следственный комитет по Саратовской области РФ.

Полицейские задержали микроавтобус с детьми в городе Хвалынск Саратовской области. Внутри находилось 17 детей, некоторые из них сидели прямо на полу. Водитель признался полиции, что ехал без сменщика и не останавливался на перерывы в течение длительного времени.

"Следственным органом выявлено сообщение об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данному факту отделом по городу Балаково управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована следственная проверка", - отметили местные СМИ.

Российские полицейские выясняют, нужна ли кому-нибудь из детей медицинская помощь. Также устанавливается владелец транспортного средства, которое перевозило детей, проводится опрос водителя и сопровождающих в поездке.

Пользователей соцсетей озадачил вопрос относительно родителей, которые позволили такую перевозку детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Донецке произошла масштабная авария с пассажирским микроавтобусом, в которой погибли двое детей.